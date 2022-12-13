Возрастное ограничение 18+
Движение автобусов и грузовиков на свердловских трассах восстановили
Общество
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассах Екатеринбург – Реж – Алапаевск и Нижняя Салда – Алапаевск восстановили движение общественного транспорта и грузовиков после временного ограничения.
Напомним, что сегодня из-за непогоды на двух свердловских трассах Госавтоинспекция на некоторое время ограничила движение автобусов и грузовиков, чтобы ликвидировать последствия снегопада.
Напомним, что сегодня из-за непогоды на двух свердловских трассах Госавтоинспекция на некоторое время ограничила движение автобусов и грузовиков, чтобы ликвидировать последствия снегопада.
«Движение восстановлено. Проведены мероприятия по очистке проезжей части от снега», – рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
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05 декабря 2022
05 декабря 2022