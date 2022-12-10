Возрастное ограничение 18+
На двух свердловских трассах ограничили движение автобусов и грузовиков
Общество
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассах Екатеринбург – Реж – Алапаевск и Нижняя Салда – Алапаевск ограничили движение грузовиков и общественного транспорта. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что временное ограничение ввели на участке от 116-го до 145-го километра трассы Екатеринбург – Алапаевск и от 59-го до 79-го километра автодороги Нижняя Салда – Алапаевск.
Во время непогоды автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок, перенести их на более благоприятное время. Все участники дорожного движения, попавшие на дороге в трудную ситуацию, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции и по телефону 112.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что временное ограничение ввели на участке от 116-го до 145-го километра трассы Екатеринбург – Алапаевск и от 59-го до 79-го километра автодороги Нижняя Салда – Алапаевск.
«Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий непогоды. Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к временному ограничению транспорта, и требует неукоснительного соблюдения ПДД от всех участников дорожного движения», – отмечают в ГИБДД.
Во время непогоды автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок, перенести их на более благоприятное время. Все участники дорожного движения, попавшие на дороге в трудную ситуацию, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции и по телефону 112.
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