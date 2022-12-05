Спортсмены Клуба самбо УГМК составили костяк сборной Свердловской области на первенствах и чемпионате УрФО



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

– Ключевое правило, чтобы на следующий день стараться быть лучше и сильнее, чем в предыдущий, – такой чемпионский рецепт выписал начинающим самбистам и самбисткам Станислав Скрябин.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Сегодня в Челябинске стартовали первенства и чемпионат УрФО по самбо, которые определят участников первенств и чемпионата России уже следующего года. Поочередно на ковер местного ДС «Динамо» выйдут юноши и девушки 15-17 лет, юниоры и юниорки 17-19 лет, юниоры 17-19 лет в боевом самбо, а также мужчины и женщины в спортивном и мужчины в боевом самбо.Главные силы свердловских самбистов в лице представителей верхнепышминского КС УГМК в течение недели провели заключительный этап подготовки к этому ответственному турниру в уже давно облюбованном месте – на базе под Верхней Сысертью. В комфортных условиях свежего загородного воздуха, отличного питания и инфраструктуры они набирали оптимальные физические кондиции.Несмотря на напряженный график тренировок, ведущие самбисты клуба шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов и двукратный обладатель этого титула Станислав Скрябин накануне нашли время, чтобы уделить внимание нескольким десяткам юных спортсменов и спортсменок в Сысерти, где они провели мастер-класс в спортшколе «Мастер-Динамо». О науке побеждать и секретах борьбы ребята и девчонки слушали, не отводя глаз от именитых наставников. Особый акцент в своем общении чемпионы сделали на нюансах психологической подготовки и четком построении режима дня.Напомним, что в начале декабря 2022 года координатором федерального партийного проекта «Единой России» «Za Самбо» в Свердловской области был назначен депутат регионального Заксобрания Алексей Свалов. Направленный на популяризацию спорта, проведение соревнований различных уровней, формирование материально-технической базы для спортсменов проект включает несколько направлений: «Самбо в школы», «Самбо в вузы», «Самбо в села», «Самбо в ГТО», «Адаптивное самбо», «Грантовая поддержка», «Патриотическое воспитание», «Строительство и реконструкция залов для самбо».