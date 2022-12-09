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В Свердловской области подтвердили 355 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 355 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 558 029 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 124 пациентов. Общее число вылечившихся – 542 649.
За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
По выздоровлению выписали 124 пациентов. Общее число вылечившихся – 542 649.
За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
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