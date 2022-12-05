Улицы Екатеринбурга от снега очищают 402 рабочих

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За выходные с улиц Екатеринбурга на полигоны вывезли 21,5 тысячи тонн снега. Сегодня уборка города продолжится в усиленном режиме.В пресс-службе мэрии рассказали, что на выходных в уборке улиц участвовали 944 рабочих, было задействовано 870 спецмашин. Для борьбы с гололедом израсходовано 203 тысячи тонн противогололедных материалов и фракционного песка.На уборку мегаполиса сегодня вышли 402 рабочих, задействовано 190 единиц спецтехники.