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Улицы Екатеринбурга от снега очищают 402 рабочих
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За выходные с улиц Екатеринбурга на полигоны вывезли 21,5 тысячи тонн снега. Сегодня уборка города продолжится в усиленном режиме.
В пресс-службе мэрии рассказали, что на выходных в уборке улиц участвовали 944 рабочих, было задействовано 870 спецмашин. Для борьбы с гололедом израсходовано 203 тысячи тонн противогололедных материалов и фракционного песка.
На уборку мегаполиса сегодня вышли 402 рабочих, задействовано 190 единиц спецтехники.
В пресс-службе мэрии рассказали, что на выходных в уборке улиц участвовали 944 рабочих, было задействовано 870 спецмашин. Для борьбы с гололедом израсходовано 203 тысячи тонн противогололедных материалов и фракционного песка.
На уборку мегаполиса сегодня вышли 402 рабочих, задействовано 190 единиц спецтехники.
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