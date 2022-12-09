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В Нижнем Тагиле может появиться исправцентр для осуждённых женщин
Общество
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Свердловское ГУФСИН рассматривает возможность создания «женского» исправительного центра в Нижнем Тагиле вместо «мужского», в котором смогут отбывать наказание 90 женщин, осуждённых к принудительным работам.
Как сообщает начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, обращение с предложением о создании нового исправительного для женщин направят во ФСИН России. Его хотят разместить на участке, функционирующем как исправительный центр (УФИЦ), который расположен в Нижнем Тагиле на улице Черноисточинское шоссе, 58.
На сегодняшний день в регионе действуют три женских исправцентра: при КП-66 в посёлке Решёты, при ИК-13 в городе Верхняя Тура и при ИК-6 в Нижнем Тагиле.
Как сообщает начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, обращение с предложением о создании нового исправительного для женщин направят во ФСИН России. Его хотят разместить на участке, функционирующем как исправительный центр (УФИЦ), который расположен в Нижнем Тагиле на улице Черноисточинское шоссе, 58.
На сегодняшний день в регионе действуют три женских исправцентра: при КП-66 в посёлке Решёты, при ИК-13 в городе Верхняя Тура и при ИК-6 в Нижнем Тагиле.
«В 2023 году руководством ГУФСИН также будет продолжена работа по увеличению мест в исправительных центрах Свердловской области», – сообщает Левченко.
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