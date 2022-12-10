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Свердловские спасатели предупредили о непогоде 11 декабря
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Спасатели предупредили о непогоде. Завтра, 11 декабря, в Свердловской области ожидаются сильный снег, метели, порывы ветра до 14 метров в секунду и гололедица. Горожанам в этот день рекомендуют оставаться дома.
Напомним, что вчера на трассе «Ольховка – Двуреченск» из-за непогоды столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека.
При возникновении происшествий нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными», – рассказали в ведомстве.
Напомним, что вчера на трассе «Ольховка – Двуреченск» из-за непогоды столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека.
При возникновении происшествий нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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В Свердловской области из-за непогоды столкнулись два автомобиля
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