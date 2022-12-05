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В Свердловской области из-за непогоды столкнулись два автомобиля
Происшествия
Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
Вчера днём в Сысертском районе Свердловской области из-за непогоды столкнулись LADA Largus и Land Rover, в результате чего пострадали оба водителя и пассажир иномарки. По предварительным данным, причиной аварии стала небезопасная скорость, с которой ехал отечественный автомобиля.
Водитель не справился с управлением и машину занесло. LADA вынесло на встречную полосу, где в этот момент ехал Land Rover. Инцидент произошёл в районе 19 километра трассы «Ольховка – Двуреченск», сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Госавтоинспекция напоминает, что на обледенелых участках дорог следует двигаться на пониженной скорости, увеличив дистанцию и боковой интервал до других транспортных средств.
В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться по телефонам «112» либо «02».
Водитель не справился с управлением и машину занесло. LADA вынесло на встречную полосу, где в этот момент ехал Land Rover. Инцидент произошёл в районе 19 километра трассы «Ольховка – Двуреченск», сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
«Водителям следует быть более внимательными в период непогоды, скорректировать модель поведения с учетом видимости и дорожной обстановки, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к автомобильной аварии», – призвали в пресс-группе.
Госавтоинспекция напоминает, что на обледенелых участках дорог следует двигаться на пониженной скорости, увеличив дистанцию и боковой интервал до других транспортных средств.
В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться по телефонам «112» либо «02».
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