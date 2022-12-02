В центре Красноуфимска молодые деревца накрыли колпаками

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители Красноуфимска с удивлением обнаружили, что молодые туи, высаженные в этом году на улице Советской, спрятали под белые колпаки. Сделано это по простой причине — чтобы деревца не погибли от уральских зимних морозов.Туи высаживали в рамках благоустройства одной из центральных улиц города, на которой расположены мэрия, краеведческий музей, ветеринарная станция и другие организация и заведения. Получилось красиво, но не учли только, что туя — хвойное растение происхождением из Греции, где климат гораздо мягче уральского. И если взрослые деревья и кустарники (а туе свойственны обе эти формы) ещё могут приспособиться к снегам и холодному воздуху, то недавно высаженные, молодые экземпляры необходимо от морозов укрывать. Что и было сделано в Красноуфимске. С наступлением тёплой погоды защитные ширмы в виде колпаков снова уберут.Как уточняет ВК-сообщество «Подслушано Красноуфимск», всего в этом году в красивые вазоны в городе высадили 34 туи. Помимо них при благоустройстве Советской улицы были посажены ещё и кизильник с барбарисом. Их спасать от холодов не приходится — эти растения морозоустойчивые.