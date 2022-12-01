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Лариса Шепитько станет героиней лекции из цикла про режиссёрок в Ельцин Центре
Общество
Фото из архива Вячеслава Шмырова
В субботу, 10-го декабря, киновед Вячеслав Шмыров прочтёт вторую лекцию из цикла «Режиссёры и режиссёрки. Кинематограф и гендерные парадоксы». На этот раз она будет посвящена талантливой советской кинематографистке Ларисе Шепитько.
В фильмографии у режиссёра Шепитько всего 5 полнометражных фильмов. Но все они были таких высоких художественных достоинств, что прочно вписали фамилию «режиссёрки» в историю мирового кино. Последний и главный её фильм «Восхождение» в 1977-м году получил гран-при Международного Берлинского кинофестиваля и часто входит в списки лучших фильмов про войну, когда-либо снятых. Трагическая гибель Ларисы Шепитько в автоаварии во время киноэкспедиции слишком рано прервала этот творческий путь.
В своей лекции руководитель киноклуба Ельцин Центра Вячеслав Шмыров расскажет о фильмах Ларисы Шепитько, о том, как складывались взаимоотношения женщины-режиссёра с мужем, который тоже был талантливым кинопостановщиком. Вместе со слушателями лектор обсудит, как в фильмах Шепитько отражались конфликты между поколениями «отцов» и «детей».
Лекция пройдёт в Медиацентре Ельцин Центра субботним вечером. Вход на неё бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Запись первой лекции из цикла «Режиссёры и режиссёрки» можно найти в YouTube-канале Президентского центра Бориса Ельцина.
В фильмографии у режиссёра Шепитько всего 5 полнометражных фильмов. Но все они были таких высоких художественных достоинств, что прочно вписали фамилию «режиссёрки» в историю мирового кино. Последний и главный её фильм «Восхождение» в 1977-м году получил гран-при Международного Берлинского кинофестиваля и часто входит в списки лучших фильмов про войну, когда-либо снятых. Трагическая гибель Ларисы Шепитько в автоаварии во время киноэкспедиции слишком рано прервала этот творческий путь.
В своей лекции руководитель киноклуба Ельцин Центра Вячеслав Шмыров расскажет о фильмах Ларисы Шепитько, о том, как складывались взаимоотношения женщины-режиссёра с мужем, который тоже был талантливым кинопостановщиком. Вместе со слушателями лектор обсудит, как в фильмах Шепитько отражались конфликты между поколениями «отцов» и «детей».
Лекция пройдёт в Медиацентре Ельцин Центра субботним вечером. Вход на неё бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Запись первой лекции из цикла «Режиссёры и режиссёрки» можно найти в YouTube-канале Президентского центра Бориса Ельцина.
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