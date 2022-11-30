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На участке ЕКАД временно закроют движение транспорта
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завтра, 10 декабря, в Екатеринбурге перекроют участок кольцевой автодороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
С 04.00 до 04.40 на участке ЕКАД от Кольцовского тракта до дублера Сибирского тракта около коттеджного поселка «Долинка» будут проводиться дорожные работы по установке наземного пешеходного перехода.
В это время на данном участке дороги будет полностью закрыто движение транспорта. Водителей просят заранее продумывать пути объезда.
С 04.00 до 04.40 на участке ЕКАД от Кольцовского тракта до дублера Сибирского тракта около коттеджного поселка «Долинка» будут проводиться дорожные работы по установке наземного пешеходного перехода.
В это время на данном участке дороги будет полностью закрыто движение транспорта. Водителей просят заранее продумывать пути объезда.
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На ЕКАД закроют движение ради установки пешеходного моста
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