На участке ЕКАД временно закроют движение транспорта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Завтра, 10 декабря, в Екатеринбурге перекроют участок кольцевой автодороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.С 04.00 до 04.40 на участке ЕКАД от Кольцовского тракта до дублера Сибирского тракта около коттеджного поселка «Долинка» будут проводиться дорожные работы по установке наземного пешеходного перехода.В это время на данном участке дороги будет полностью закрыто движение транспорта. Водителей просят заранее продумывать пути объезда.