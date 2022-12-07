«Святогор» продолжает реконструкцию очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения

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– Одновременно со строительно-монтажными работами приобретается необходимое оборудование, – рассказал заместитель начальника управления капитального строительства АО «Святогор» Вадим Муравьев. – В частности, куплены реакторы-смесители, установки дозирования серной кислоты и флокулянта, подъёмно-транспортное и насосное оборудование. Вместе с тем, конкурсные процедуры по выбору поставщиков основного технологического оборудования продолжаются.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

На Северном медно-цинковом руднике «Святогора» в Свердловской области продолжается реконструкция очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения.В результате реализации проекта мощность этого экологически значимого объекта увеличится в два раза – до 450 м3 в час. В ходе расширения объекта в структуре появятся насосная станция для транспортировки подотвальных вод, блок физико-химической очистки, две аккумулирующие емкости и шесть дополнительных биологических прудов.Силами подрядной организации уже выполнены монолитные работы и монтаж металлоконструкций каркаса здания насосной станции. Устроены фундаменты, выполнена сборка корпусов двух реакторов-сгустителей, ведется поставка металлоконструкций каркаса и монтаж на блоке очистки. На аккумулирующей емкости №1 уложена геомембрана, на втором аналогичном объекте эти работы ещё продолжаются. Также возводится склад извести и галерея подачи извести. В настоящее время здесь уже завершены монолитные работы и монтаж металлоконструкций каркаса.Предусмотренные затраты «Святогора» на реконструкцию очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения в 2022 году превышают 730 млн рублей.