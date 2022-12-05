В Свердловской области выявили 340 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 340 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 556 977 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 487 пациентов. Общее число вылечившихся – 541 973.От коронавируса умер один человек. Всего в области зафиксировано 10 889 летальных исходов.