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В Свердловской области выявили 340 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 340 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 556 977 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 487 пациентов. Общее число вылечившихся – 541 973.
От коронавируса умер один человек. Всего в области зафиксировано 10 889 летальных исходов.
В связи с выздоровлением выписали 487 пациентов. Общее число вылечившихся – 541 973.
От коронавируса умер один человек. Всего в области зафиксировано 10 889 летальных исходов.
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