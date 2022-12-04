Жители Нижнего Тагила обеспокоены строительством исправительного центра около школы

«Строится не колония, а именно исправительный центр. Сюда направляются осужденные, которые встали на путь исправления. Это люди, которым разрешается уходить в увольнительные, например, на день рождения к родным», – поясняет глава региона.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Нижнего Тагила жалуются на планы построить исправительный центр для осужденных рядом со школой. Однако губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии попытался успокоить их, что там будет находиться спецназ ГУФСИН.Куйвашев считает, что такие осужденные должны приспосабливаться к жизни в обществе. Помимо этого, в исправительном центре будет дислоцироваться спецназ ГУФСИН.