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Жители Нижнего Тагила обеспокоены строительством исправительного центра около школы

12.54 Пятница, 9 декабря 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Нижнего Тагила жалуются на планы построить исправительный центр для осужденных рядом со школой. Однако губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии попытался успокоить их, что там будет находиться спецназ ГУФСИН.

«Строится не колония, а именно исправительный центр. Сюда направляются осужденные, которые встали на путь исправления. Это люди, которым разрешается уходить в увольнительные, например, на день рождения к родным», – поясняет глава региона.


Куйвашев считает, что такие осужденные должны приспосабливаться к жизни в обществе. Помимо этого, в исправительном центре будет дислоцироваться спецназ ГУФСИН.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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