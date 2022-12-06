Возрастное ограничение 18+
Нижнему Тагилу выделят деньги на реконструкцию плотины пруда
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле в 2023-2024 году начнут реконструировать плотину пруда. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямой линии.
Как заявил Куйвашев, необходимо не просто отремонтировать плотину, а вообще превратить весь кластер с Демидовским заводом в индустриальный кластер.
Губернатор добавил, что уже ведутся предпроектные и проектные работы. Когда выяснится, во сколько именно обойдется проект, тогда и станут известны сроки реконструкции.
Как заявил Куйвашев, необходимо не просто отремонтировать плотину, а вообще превратить весь кластер с Демидовским заводом в индустриальный кластер.
«Работа большая с точки зрения объемов финансов. Серьезные деньги выделены. Остановились на цифре – миллиард», – рассказал Куйвашев.
Губернатор добавил, что уже ведутся предпроектные и проектные работы. Когда выяснится, во сколько именно обойдется проект, тогда и станут известны сроки реконструкции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На 5,8 миллиарда рублей увеличился бюджет Свердловской области
08 декабря 2022
08 декабря 2022