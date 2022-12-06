Нижнему Тагилу выделят деньги на реконструкцию плотины пруда

«Работа большая с точки зрения объемов финансов. Серьезные деньги выделены. Остановились на цифре – миллиард», – рассказал Куйвашев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле в 2023-2024 году начнут реконструировать плотину пруда. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямой линии.Как заявил Куйвашев, необходимо не просто отремонтировать плотину, а вообще превратить весь кластер с Демидовским заводом в индустриальный кластер.Губернатор добавил, что уже ведутся предпроектные и проектные работы. Когда выяснится, во сколько именно обойдется проект, тогда и станут известны сроки реконструкции.