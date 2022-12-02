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В свердловских ТРЦ работают девять мобильных пунктов вакцинации
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают работать пункты вакцинации, расположенные в торгово-развлекательных центрах. С 9 по 15 декабря работают девять мобильных пунктов.
Поставить прививку в торговых центрах можно как от гриппа, так и от коронавируса. По желанию, обе прививки можно совместить, чтобы защитить организм от двух инфекций.
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В департаменте информполитики региона рассказали, что в Свердловской области число заболевших ОРВИ детей и подростков увеличилось на 16%.
Поставить прививку в торговых центрах можно как от гриппа, так и от коронавируса. По желанию, обе прививки можно совместить, чтобы защитить организм от двух инфекций.
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В департаменте информполитики региона рассказали, что в Свердловской области число заболевших ОРВИ детей и подростков увеличилось на 16%.
«Если ранее за неделю было зарегистрировано более 37 тысяч новых случаев ОРВИ, то за минувшую неделю этот показатель увеличился до 43 тысяч. На первом месте по заболеваемости (более 60%) в возрастной структуре – дети дошкольного и подросткового возраста, – отмечает главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.
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В свердловских ТРЦ продолжают работать пункты вакцинации
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