В свердловских ТРЦ работают девять мобильных пунктов вакцинации



Фото: департамент информполитики Свердловской области

«Если ранее за неделю было зарегистрировано более 37 тысяч новых случаев ОРВИ, то за минувшую неделю этот показатель увеличился до 43 тысяч. На первом месте по заболеваемости (более 60%) в возрастной структуре – дети дошкольного и подросткового возраста, – отмечает главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжают работать пункты вакцинации, расположенные в торгово-развлекательных центрах. С 9 по 15 декабря работают девять мобильных пунктов.Поставить прививку в торговых центрах можно как от гриппа, так и от коронавируса. По желанию, обе прививки можно совместить, чтобы защитить организм от двух инфекций.В департаменте информполитики региона рассказали, что в Свердловской области число заболевших ОРВИ детей и подростков увеличилось на 16%.