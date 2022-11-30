Возрастное ограничение 18+
Участок ЕКАД реконструируют почти за 19 миллиардов рублей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги от Тюменского до Режевского тракта планируют реконструировать. Соответствующий конкурс объявил департамент госзакупок Свердловской области.
Стоимость контракта – 18,9 миллиарда рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Подрядчику предстоит расширить до шести полос 14-километровый участок дороги, сделать освещение, обновить шесть путепроводов и три развязки, а также установить 2,8 километра шумозащитных экранов и 15 водопропускных труб.
Работы должны начаться 10 февраля 2023 года, а завершиться – 25 ноября 2027 года. Заявки на конкурс принимаются до 27 декабря этого года.
Стоимость контракта – 18,9 миллиарда рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Подрядчику предстоит расширить до шести полос 14-километровый участок дороги, сделать освещение, обновить шесть путепроводов и три развязки, а также установить 2,8 километра шумозащитных экранов и 15 водопропускных труб.
Работы должны начаться 10 февраля 2023 года, а завершиться – 25 ноября 2027 года. Заявки на конкурс принимаются до 27 декабря этого года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На ЕКАД закроют движение ради установки пешеходного моста
30 ноября 2022
30 ноября 2022
Гордума приняла бюджет Екатеринбурга на следующий год
06 декабря 2022
06 декабря 2022
На 5,8 миллиарда рублей увеличился бюджет Свердловской области
08 декабря 2022
08 декабря 2022