Участок ЕКАД реконструируют почти за 19 миллиардов рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги от Тюменского до Режевского тракта планируют реконструировать. Соответствующий конкурс объявил департамент госзакупок Свердловской области.Стоимость контракта – 18,9 миллиарда рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Подрядчику предстоит расширить до шести полос 14-километровый участок дороги, сделать освещение, обновить шесть путепроводов и три развязки, а также установить 2,8 километра шумозащитных экранов и 15 водопропускных труб.Работы должны начаться 10 февраля 2023 года, а завершиться – 25 ноября 2027 года. Заявки на конкурс принимаются до 27 декабря этого года.