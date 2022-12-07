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Суд отказал екатеринбургскому журналисту в иске к Владимиру Соловьеву

17.54 Четверг, 8 декабря 2022
Общество
Кадр выпуск программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева* к телеведущему Владимиру Соловьеву о защите чести и достоинства.

Напомним, что Колезев подал иск в Тверской суд Москвы, потребовав от Соловьева публично опровергнуть оскорбительные высказывания в свой адрес и выплатить компенсацию в размере миллиона рублей. Претензия журналиста заключается в том, что Соловьев в эфире телеканала «Россия – 1» и ютуб-стрима «Соловьев.Лайв» назвал Колезева «предателем родины» и утверждал, что тот работает на иностранные спецслужбы.

Сегодня состоялось первое заседание по иску екатеринбургского журналиста. Суд отверг почти все ходатайства адвоката Михаила Беньяша*. Так, было отказано в проведении лингвистической экспертизы высказываний Соловьева. Судья не удовлетворила ходатайство о переносе судебного заседания для устранения повреждений CD-диска, на котором был записан эфир «России 1». Также было отказано в отводе судьи, которой адвокат Колезева высказал подозрения в заинтересованности и необъективности.

«Эмиграция и активная критика власти в сложный политический и экономический период страны может рассматриваться как утрата политической и правовой связи со своим государством», – заявила в суде представитель Соловьева от ВГТРК.

В итоге судья отказала Дмитрию Колезеву в иске к Соловьеву.

*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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