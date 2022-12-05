В Москве начинается процесс по иску екатеринбургского журналиста к пропагандисту Соловьёву

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На четверг, 8-ое декабря назначено первое заседание по иску екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева* к прославленному пропагандисту Владимиру Соловьёву. Рассматривать дело будут в Тверском суде Москвы.Претензия Дмитрия Колезева заключается в том, что Соловьёв в эфире телеканала «Россия – 1» и ютуб-стрима «Соловьев.Лайв» позволил себе оскорбительные высказывания. В частности, он назвал журналиста «предателем родины» и утверждал, что тот работает на иностранные спецслужбы. Колезев требует, чтобы телеведущий, уже не раз делавший непозволительные хамские выпады в адрес Екатеринбурга, его жителей и отдельных граждан, опроверг свои слова через те же медиа-ресурсы, через которые они были выплеснуты на широкую аудиторию.Кроме того, уральский журналист требует, чтобы Соловьёв зачитал в эфире своих каналов текст, в котором сообщается, что у Колезева нет иного гражданства, кроме российского, и на заграничные службы он не работает.Процесс начнётся в 11:45 утра. Интересы истца представляет адвокат Михаил Беньяш*.