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Директор института физкультуры УрФУ останется в СИЗО до февраля
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Директор института физкультуры и спорта УрФУ Евгений Шурманов, обвиняемый в мошенничестве, останется под стражей до 8 февраля 2023 года. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Облсуд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные Шурмановым и его защитником на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Согласно постановлению, обвиняемому продлили срок содержания под стражей до 8 февраля следующего года.
Суд заслушал доводы апелляционных жалоб и мнения сторон и оставил постановление Верх-Исетского районного суда без изменений.
Напомним, что Евгению Шурманову предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также его лишили звания мастера спорта по боксу.
Облсуд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные Шурмановым и его защитником на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Согласно постановлению, обвиняемому продлили срок содержания под стражей до 8 февраля следующего года.
Суд заслушал доводы апелляционных жалоб и мнения сторон и оставил постановление Верх-Исетского районного суда без изменений.
Напомним, что Евгению Шурманову предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также его лишили звания мастера спорта по боксу.
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