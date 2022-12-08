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Главная елка для ледового городка в Екатеринбурге осыпалась по дороге
Общество
Фото: екатеринбург.рф
Ночью в Екатеринбург привезли ель для ледового городка на площади 1905 года. Однако по дороге дерево немного осыпалось.
В пресс-службе мэрии утверждают, что специалисты учли возможность потери части «убранства» ели. Поэтом часть «юбки» прибыла отдельно от самого дерева.
«Эта ситуация будет исправлена при монтаже дерева, и горожан главная новогодняя красавица встретит во всем своем великолепии», – заявляют в мэрии.
Напомним, что ледовый городок, главным элементом которого является новогодняя ель, откроется 30 декабря и будет работать до 15 января.
В пресс-службе мэрии утверждают, что специалисты учли возможность потери части «убранства» ели. Поэтом часть «юбки» прибыла отдельно от самого дерева.
«Эта ситуация будет исправлена при монтаже дерева, и горожан главная новогодняя красавица встретит во всем своем великолепии», – заявляют в мэрии.
Напомним, что ледовый городок, главным элементом которого является новогодняя ель, откроется 30 декабря и будет работать до 15 января.
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