На центральную площадь Екатеринбурга привезли новогоднюю ель

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбург привезли праздничную ель – главный элемент ледового городка на площади 1905 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Ель для ледового городка срубили в специальном лесном хозяйстве, расположенном в 200 километрах от Екатеринбурга. Высота дерева составляет почти 30 метров, а диаметр – около восьми метров.Ледовый городок и новогодняя ель будут украшать главную площадь Екатеринбурга до 15 января. Открытие новогодней площадки запланировано на 30 декабря.