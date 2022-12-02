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На центральную площадь Екатеринбурга привезли новогоднюю ель
Общество
Фото: екатеринбург.рф
Сегодня ночью в Екатеринбург привезли праздничную ель – главный элемент ледового городка на площади 1905 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ель для ледового городка срубили в специальном лесном хозяйстве, расположенном в 200 километрах от Екатеринбурга. Высота дерева составляет почти 30 метров, а диаметр – около восьми метров.
Ледовый городок и новогодняя ель будут украшать главную площадь Екатеринбурга до 15 января. Открытие новогодней площадки запланировано на 30 декабря.
Ель для ледового городка срубили в специальном лесном хозяйстве, расположенном в 200 километрах от Екатеринбурга. Высота дерева составляет почти 30 метров, а диаметр – около восьми метров.
Ледовый городок и новогодняя ель будут украшать главную площадь Екатеринбурга до 15 января. Открытие новогодней площадки запланировано на 30 декабря.
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