В Полевском пытались спасти жизнь сбитой машиной косули

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На загородной трассе под Екатеринбургом вечером вторника проезжавшие автомобилисты заметили косулю, которая лежала на обочине и не могла подняться. Животное явно было сбито машиной, но — редкий случай — осталось живо.Водитель, сбивший косулю, с места происшествия скрылся. К счастью, непричастные к этому ДТП водители оказались более сознательными и отзывчивыми. Сразу несколько человек остановились, чтобы помочь животному. Когда стало понятно, что у косули перебиты ноги и встать она не сможет, кто-то догадался позвонить в Центр спасения животных «Особый питомец» (город Полевской).Выяснилось, что травмированное животное — самка, к тому же беременная. Сотрудники Центра пытались сделать всё возможное, чтобы спасти косулю. К ней вызывали хирурга. Увы, сегодня стало известно, что она скончалась.