Еще на одной улице Екатеринбурга запретят остановку автомобилей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На улице Народной Воли в Екатеринбурге запретят останавливаться автомобилям. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на участке улицы Народной Воли от Розы Люксембург до Горького.Изменения призваны обеспечить пропускную способность улицы.