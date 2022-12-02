Возрастное ограничение 18+
Еще на одной улице Екатеринбурга запретят остановку автомобилей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На улице Народной Воли в Екатеринбурге запретят останавливаться автомобилям. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на участке улицы Народной Воли от Розы Люксембург до Горького.
Изменения призваны обеспечить пропускную способность улицы.
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