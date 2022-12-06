В столице Урала ликвидировали опасную детскую горку



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ликвидировали опасную детскую горку, которая выходила на дорогу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Вчера, 6 декабря, сотрудники ГИБДД совместно с ДЭУ Кировского района ликвидировали детскую горку, скат которой выходил на проезжую часть двора напротив дома №7 по улице Сыромолотова.Кроме того, полицейские провели профилактические беседы с детьми и родителями, объяснив им опасность нахождения горок вблизи проезжей части.Добавим, что екатеринбуржцы могут сообщить об опасных горках по номеру 02 (102) или в местную управляющую компанию.