Автоинспекторы проверят в Екатеринбурге водителей такси

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Такси». Рейды проходят с 7 по 9 декабря.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что рейды направлены на выявление и пресечение нарушений ПДД таксистами и иных противоправных действий, которые угрожают безопасности дорожного движения.При выявлении водителей, которые являются иностранцами или лицами без гражданства, сведения о них будут передаваться в подразделение полиции по вопросам миграции.Кроме того, проводятся проверки технического состояния автомобилей такси и наличие необходимых документов на городских стоянках и прилегающих территориях аэропорта, железнодорожных станций и вокзала, автостанций и автовокзалов.