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Автоинспекторы проверят в Екатеринбурге водителей такси
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Такси». Рейды проходят с 7 по 9 декабря.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что рейды направлены на выявление и пресечение нарушений ПДД таксистами и иных противоправных действий, которые угрожают безопасности дорожного движения.
При выявлении водителей, которые являются иностранцами или лицами без гражданства, сведения о них будут передаваться в подразделение полиции по вопросам миграции.
Кроме того, проводятся проверки технического состояния автомобилей такси и наличие необходимых документов на городских стоянках и прилегающих территориях аэропорта, железнодорожных станций и вокзала, автостанций и автовокзалов.
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