В Свердловской области перестали работать сайты судов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области, как и практически по всей России, перестали работать сайты судов общей юрисдикции. Работают только порталы арбитражных судов.Как заявили в Свердловском областном суде, над устранением причин сбоя работают в Москве специалисты Информационно-аналитического центра поддержки ГАС «Правосудие». При этом сайт центра тоже не открывается.