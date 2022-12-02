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В Свердловской области перестали работать сайты судов
Общество
Скриншот сайта
В Свердловской области, как и практически по всей России, перестали работать сайты судов общей юрисдикции. Работают только порталы арбитражных судов.
Как заявили в Свердловском областном суде, над устранением причин сбоя работают в Москве специалисты Информационно-аналитического центра поддержки ГАС «Правосудие». При этом сайт центра тоже не открывается.
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