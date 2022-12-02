«Прямая линия» с губернатором состоится в Свердловской области 9 декабря

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области 9 декабря состоится «прямая линия» с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.«Прямая линия» начнется в 12.00 в эфире телеканала «Областное телевидение» и на странице «Свердловская область» во ВКонтакте.Свердловчане могут оставлять свои запросу губернатору по номеру телефона 8 (800) 100-59-46 до 20.00 8 декабря.