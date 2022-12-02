«Прямая линия» с губернатором состоится в Свердловской области 9 декабря
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области 9 декабря состоится «прямая линия» с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
«Прямая линия» начнется в 12.00 в эфире телеканала «Областное телевидение» и на странице «Свердловская область» во ВКонтакте.
Свердловчане могут оставлять свои запросу губернатору по номеру телефона 8 (800) 100-59-46 до 20.00 8 декабря.
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