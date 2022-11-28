В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшую неделю зафиксировано 46 326 случаев ОРВИ. Это на 24% выше уровня предыдущей недели и на 39,7% выше среднего многолетнего уровня.Как сообщают в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Асбестовский городской округ, ГО Богданович, Рефтинский, Сухой Лог, ЗАТО Свободный, Чкаловский район. В Екатеринбурге зарегистрировано 22 963 случая ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 26,6%.За неделю по предварительным диагнозам также зафиксировано 628 случаев внебольничных пневмоний. Это на 16,5% процента выше уровня предыдущей недели.Неблагополучные по заболеваемости пневмонией – Каменский, Полевской, Горноуральский и Асбестовский городские округа, Слободо-Туринский МР, ГО Рефтинский, Дегтярск, Краснотурьинск, Нижняя Салда и Каменск-Уральский. В Екатеринбурге зарегистрировано 233 случая заболевания.