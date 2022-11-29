В столице Урала на месяц перекроют улицу Корепина
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Корепина. Речь идет об участке от Балаклавского тупика до улицы Шефской.
Перекрытие связано со строительством теплосетей на данном участке. Работы будут проводить специалисты ЕТК. Ограничения будут действовать с 17 декабря 2022 года по 17 января 2023 года.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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