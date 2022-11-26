В Свердловской области за сутки выявили 312 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 312 случаев коронавируса. За весь период пандемии в регионе было выявлено 555 343 случая.
По данным на 4 декабря, был выписан 191 пациент. Всего по выздоровлению было выписано 540 252 человека.
Умерло за эти сутки 2 пациента. За всё время в Свердловской области было зарегистрировано 10 886 летальных исходов.
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