Зависимыми от гаджетов и интернета считают себя 43% екатеринбуржцев

«Зависимость от интернета и различных девайсов в большей степени свойственна молодежи: среди респондентов до 24 лет о её наличии говорят 58%, тогда как среди опрошенных старше 45 – только 32%», – рассказали в пресс-службе сервиса.

«Причины этого могут быть диаметрально противоположными: одни убеждены, что гаджеты – это уже неотъемлемая часть современной жизни, другие говорят, что мало времени проводят в интернете», – подчеркнули в SuperJob.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Признаки цифровой зависимости от современных гаджетов и интернета наблюдают у себя 43% екатеринбуржцев. Из них 14% в этом не сомневаются, а 29% были скорее уверенны. Такие данные приводят специалисты сервиса SuperJob.Напротив, 55% не страдают от digital-зависимости, из которых 21% в этом уверены и 34% скорее не видят у себя подобных симптомов.Сознательно на определенное время отказываются от девайсов и интернета 46% жителей Уральской столицы. 19% делают это ежедневно, 11% – несколько раз в неделю, 9% – несколько раз в месяц, 6% – несколько раз в год и 1% – раз в несколько лет.Напротив, никогда не отказываются от цифровых благ цивилизации 54% екатеринбуржцев.