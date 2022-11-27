В Свердловской области выявили ещё 309 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области, по данным на 3 декабря, зарегистрировали ещё 309 случаев COVID-19. За всё время в регионе было выявлено 555 031 случай.За минувшие сутки в регионе по выздоровлению было выписано 125 уральцев. Всего вылечилось 540 061 житель Свердловской области.Умер от коронавируса за последние сутки 1 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 884 летальных исхода среди заболевших.