В Свердловской области выявили ещё 309 случаев коронавируса

17.31 Суббота, 3 декабря 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости


В Свердловской области, по данным на 3 декабря, зарегистрировали ещё 309 случаев COVID-19. За всё время в регионе было выявлено 555 031 случай.

За минувшие сутки в регионе по выздоровлению было выписано 125 уральцев. Всего вылечилось 540 061 житель Свердловской области.

Умер от коронавируса за последние сутки 1 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 884 летальных исхода среди заболевших.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:52 Air Arabia начала выполнять полёты из аэропорта Кольцово
10:52 Крупный пожар произошёл в посёлке Белоярского городского округа
09:56 В школе Каменска-Уральского обеспечили медработника по требованию прокуратуры
21:33 На задержанного в Екатеринбурге пикетчика составили протокол по статье о дискредитации
20:35 На штрафы защитнице «людей под запретом» скинулись граждане
20:29 ДТП с участием двух легковушек и пешеходки случилось в Екатеринбурге
19:47 По наводке местных жителей в Кировграде нашли наркопритон
18:42 Часть барельефов из сносимой больницы переехали в Музей истории Екатеринбурга
17:51 Свердловчан ждут холодные выходные
17:23 Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
16:59 В свердловских ТРЦ продолжают работать пункты вакцинации
16:21 Улицу Строителей в Екатеринбурге перекроют на восемь месяцев
15:56 Еще 307 свердловчан заболели коронавирусом
15:29 В Екатеринбурге еще на двух улицах запретят парковку
14:55 Два мальчика пропали в Екатеринбурге
14:23 Городской каток откроют на стадионе «Екатеринбург Арена»
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