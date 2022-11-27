В Свердловской области выявили ещё 309 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области, по данным на 3 декабря, зарегистрировали ещё 309 случаев COVID-19. За всё время в регионе было выявлено 555 031 случай.
За минувшие сутки в регионе по выздоровлению было выписано 125 уральцев. Всего вылечилось 540 061 житель Свердловской области.
Умер от коронавируса за последние сутки 1 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 884 летальных исхода среди заболевших.
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