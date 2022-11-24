Екатеринбурженка возмутилась сломанными ступеньками в её доме

«Диспетчер УК "Пионер" всегда говорит, что инженер по благоустройству в данный момент работает удалённо. Больше всего возмущает, что даже не пытаются решить этот вопрос», – приводит слова возмущенной женщины паблик.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости