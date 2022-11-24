Екатеринбурженка возмутилась сломанными ступеньками в её доме
Общество
Фото: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
Екатеринбурженка пожаловалась на управляющую компанию «Пионер», которая обслуживает её дом. Со слов женщины, жильцы дома на улице Карельская, 76 неделю не могут добиться ремонта травмоопасных ступенек.
Шатающиеся деревянные ступеньки она засняла на видео, которым поделилась с сообществом «Инцидент Екатеринбург». Горожанка также рассказала, что в доме живут шесть детей и три пенсионера.
«Диспетчер УК "Пионер" всегда говорит, что инженер по благоустройству в данный момент работает удалённо. Больше всего возмущает, что даже не пытаются решить этот вопрос», – приводит слова возмущенной женщины паблик.
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