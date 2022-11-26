Air Arabia начала выполнять полёты из аэропорта Кольцово

«Рейсы на Airbus A320 будут выполняться до четырех раз в неделю. Кольцово и Air Arabia связывают давние партнерские отношения. Мы ценим, что авиаперевозчик принял решение о возвращении в Екатеринбург и возобновлении своих рейсов», – приводит слова исполнительного директора Кольцово Александра Пастухова пресс-служба аэропорта.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Авиакомпания Air Arabia начала выполнять рейсы из аэропорта Кольцово. Сегодня, 3 декабря, после длительного перерыва авиаперевозчик совершил свой первый полёт по маршруту Шарджа – Екатеринбург – Шарджа.Из Екатеринбурга Air Arabia летала до весны 2015 года.