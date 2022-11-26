Air Arabia начала выполнять полёты из аэропорта Кольцово
Общество
Фото: Женева Нефёдорова (предоставлено пресс-службой Кольцово)
Авиакомпания Air Arabia начала выполнять рейсы из аэропорта Кольцово. Сегодня, 3 декабря, после длительного перерыва авиаперевозчик совершил свой первый полёт по маршруту Шарджа – Екатеринбург – Шарджа.
Из Екатеринбурга Air Arabia летала до весны 2015 года.
«Рейсы на Airbus A320 будут выполняться до четырех раз в неделю. Кольцово и Air Arabia связывают давние партнерские отношения. Мы ценим, что авиаперевозчик принял решение о возвращении в Екатеринбург и возобновлении своих рейсов», – приводит слова исполнительного директора Кольцово Александра Пастухова пресс-служба аэропорта.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В декабре из Абу-Даби в Екатеринбург запустят прямые рейсы
26 ноября 2022
26 ноября 2022
Возобновились прямые рейсы из Екатеринбурга в Таиланд
27 ноября 2022
27 ноября 2022
В столицу Урала из Киргизии привезли 901 попугайчика
24 ноября 2022
24 ноября 2022