Часть барельефов из сносимой больницы переехали в Музей истории Екатеринбурга
Общество
Фото: ВК-группа Музея истории Екатеринбурга / vk.com/ekbmuseum
Перед сносом заброшенной больницы в Зелёной Роще часть старых барельефов из её интерьеров сняли. Они станут экспонатами Музея истории Екатеринбурга.
В фонд Музея переданы барельефы из актового зала экс-больницы. Их украшает узнаваемая медицинская символика — чаша со змеёй. По словам исполняющего обязанности директора Музея Игоря Пушкарёва, эти элементы внутреннего убранства больницы могут быть выставлены в «филиале» МИЕ на проспекте Ленина, 52. Там идёт подготовка к выставке, в которую они отлично впишутся.
Ранее сообщалось, что перед началом сноса здания больницы в Зелёной Роще предпринималось несколько попыток спасти архитектурные элементы его интерьеров. Но общественника Олега Букина на территорию больницы не пропустили, а «спасательному десанту» из Музея истории Екатеринбурга удалось обнаружить лишь небольшие осколки барельефов.
Спасти хотя бы часть барельефов удалось не без помощи официальных обращений. Одно — в адрес Музея — направил депутат Гордумы Константин Киселёв, а второе — уже от МИЕ — было направлено в АО «Екатерининская больница».
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