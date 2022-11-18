Барельефы больницы в Зелёной Роще Екатеринбурга спасти не удалось

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге начался снос заброшенной больницы в Зелёной Роще. Ранее Управление госохраны Свердловской области исключило здание из реестра объектов культурного наследия, а в ночь со среды на четверг там появилась специехника и приступила к демонтажу.Ранее депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселёв обращался с просьбой сохранить хотя бы некоторые элементы здания, которые можно оперативно и не затратно перенести из обречённого здания в музеи, например. Но не было сделано и это малое. Сегодня днём к экс-памятнику прибыла целая делегация из Музея истории Екатеринбурга с целью вынести хотя бы изразцы с древнегреческими мотивами. Среди руин «удалось найти единственный сохранившийся фрагмент плитки 20х20 сантиметров», — сообщил ИО директора Музея Игорь Пушкарёв. Вот на этот обломок и будут с укором смотреть потомки, удивляясь расточительности современных властей Екатеринбурга, которые с небывалой лёгкостью избавляют город от знаковых архитектурных объектов.Напомним, что здание больницы в Зелёной Роще было построено 1932-м году по проекту 3-х советских архитекторов — Голубева, Югова и Жеманова. В архитектуре его заметны были сочетания нескольких стилей — авангарда и неоклассики. До начала 40-х в ней лечились сотрудники НКВД и их семьи, позже она была открыта для всех горожан. В 70-ые в здании разместилась Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. А заброшенным оно стало с началом «нулевых», когда было переведено под ведомство Министерства обороны.