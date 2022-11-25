В свердловских ТРЦ продолжают работать пункты вакцинации



Инфографика: департамент информполитики Свердловской области



Инфографика: департамент информполитики Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителей Свердловской области призывают вакцинироваться против гриппа и коронавируса. Поставить прививки можно и в мобильных пунктах вакцинации, которые продолжат работать на следующей неделе.Всего в регионе со 2 по 8 декабря будут работать девять мобильных пунктов вакцинации. Они располагаются в Екатеринбурге, Ирбите, Сысерти и поселке Бисерть.Желающим поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.