В свердловских ТРЦ продолжают работать пункты вакцинации
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области призывают вакцинироваться против гриппа и коронавируса. Поставить прививки можно и в мобильных пунктах вакцинации, которые продолжат работать на следующей неделе.
Всего в регионе со 2 по 8 декабря будут работать девять мобильных пунктов вакцинации. Они располагаются в Екатеринбурге, Ирбите, Сысерти и поселке Бисерть.
Инфографика: департамент информполитики Свердловской области
Инфографика: департамент информполитики Свердловской области
Желающим поставить прививку необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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Пункты вакцинации продолжат работать в свердловских ТРЦ
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