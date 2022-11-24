Еще 307 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 307 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 554 722 случая заболевания.Госпитализировали 54 человек. По выздоровлению выписали 278 пациентов. Общее число вылечившихся – 539 936.За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти от коронавируса.