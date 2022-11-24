Еще 307 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 307 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 554 722 случая заболевания.
Госпитализировали 54 человек. По выздоровлению выписали 278 пациентов. Общее число вылечившихся – 539 936.
За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти от коронавируса.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Еще 277 свердловчан заболели коронавирусом
24 ноября 2022
24 ноября 2022