Свердловчан ждут холодные выходные
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге будет морозно. Ночью температура воздуха в некоторых районах опустится до -31°С. Днем будет в районе -12°С.
В субботу, 3 декабря, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -21…-26°С, в горах и низинах до -31°С. Днем -13…-18°С. Ветер западный со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -23…-25°С, днем -13…-15°С. Ветер западный со скоростью 2-7 м/сек.
В воскресенье, 4 декабря, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ночью -16…-21°С, в горах и низинах до -31°С. Днем -7…-12°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный, северо-западный со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -16…-18°С, днем -9…-11°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный, северо-западный со скоростью 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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