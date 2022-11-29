Улицу Строителей в Екатеринбурге перекроют на восемь месяцев
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Строителей. Речь идет об участке от дома №1 до улицы Ольховой.
Ограничения будут действовать с 15 декабря 2022 года по 15 августа 2023 года. Перекрытие необходимо для капитального ремонта улично-дорожной сети в поселке Северка.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
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