Улицу Строителей в Екатеринбурге перекроют на восемь месяцев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Строителей. Речь идет об участке от дома №1 до улицы Ольховой.Ограничения будут действовать с 15 декабря 2022 года по 15 августа 2023 года. Перекрытие необходимо для капитального ремонта улично-дорожной сети в поселке Северка.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.