Ледовый городок в Екатеринбурге откроется 30 декабря

«Будем ждать подходящую температуру, чтобы иголки не осыпались», – говорит начальник управления культуры.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге откроется 30 декабря в 17.00. Об этом на брифинге сообщил начальник управления культуры администрации города Илья Марков.Ожидается, что на этих выходных для новогодней площадки уже завезут лед. Городок будет работать до 15 января. Но его работу могут и продлить, если будет комфортная погода, востребованность городка и не будет опасности обрушения.Одной из особенностей новогодней площадки станет живая ель. По словам Маркова, ель для ледового городка нашли в лесном хозяйстве в 200 километрах Екатеринбурга, за поселком Шаля. Высота елки оказалась больше, чем рассчитывали. Предполагается, что дерево будет высотой около 27-28 метров.На площади 1905 года живую ель установят в промежутке между 10 и 20 декабря. Это зависит от погоды.Илья Марков рассказал, почему в мэрии решили установить в ледовом городке именно живую ель. Оказалось, что накануне празднования 300-летия Екатеринбурга чиновникам хотелось «что-то поменять». Марков сообщил и о логистических сложностях, из-за которых не было уверенности, что получилось бы приобрести искусственную елку, «достойную города». Поэтому было принято решение о живой ели.Отметим, что на открытии ледового городка в этом году не будет фейерверка. Но в праздники для детей покажут новогоднее представление, включающее в себе интерактивное взаимодействие с аудиторией. Представление предполагает рассказ о Екатеринбурге.Кроме того, в новогодние праздники в городе, по словам Маркова, будут работать учреждения культуры без пандемийных ограничений.