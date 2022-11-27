Похолодание до -27°С ожидается в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие двое суток ожидается высокое атмосферное давление, а мороз окрепнет до -22…-27°С. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.Сегодня и завтра в Свердловской области будет морозно, осадков не ожидается. Но уже в воскресенье, 4 декабря, возможен небольшой снег. Температура воздуха повысится на 5-7°С.На следующей неделе будет умеренно морозно. Ночью -15…-20°С, днем -10…-16°С. В отдельных районах вероятен небольшой снег.