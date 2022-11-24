В Екатеринбурге еще на двух улицах запретят парковку
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улицах Первомайской и Технической установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, нельзя будет останавливаться на участке Первомайской от Мира до Гагарина и на участке Технической от Надеждинской до Теплоходного проезда.
Запрет на остановку автомобилей позволит увеличить пропускную способность данных улиц.
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