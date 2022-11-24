В Екатеринбурге еще на двух улицах запретят парковку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улицах Первомайской и Технической установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».Как сообщили в пресс-службе мэрии, нельзя будет останавливаться на участке Первомайской от Мира до Гагарина и на участке Технической от Надеждинской до Теплоходного проезда.Запрет на остановку автомобилей позволит увеличить пропускную способность данных улиц.