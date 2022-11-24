Документальный фильм о режиссёре Балабанове покажут в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Известный киновед, а с некоторых пор — и режиссёр, Любовь Аркус сняла документальный фильм «Балабанов. Колокольня. Реквием». Премьера его в Екатеринбурге состоится ровно через неделю, 8-го декабря в Ельцин Центре.У екатеринбуржцев отношение к личности и творчеству Алексея Балабанова особенное. Он родился в Свердловске, первые шаги в кинематографе делал на Свердловской киностудии в качестве сценариста и главного редактора научно-популярных фильмов. Первые короткометражные фильмы тоже снимал на Урале.А, уехав в Санкт-Петербург и став постановщиком известных полнометражных фильмов, окончательно связей с родиной не порвал. Не даром в культовом фильме «Брат» звучит музыка рок-групп из бывшего Свердловска, да и некоторые уральские музыканты появляются в кадре (Вячеслав Бутусов, Настя Полева).Документалка «Балабанов. Колокольня. Реквием» начиналась как обычная хроника производства фильма «Я тоже хочу». Отснятый материал мог быть использован в качестве бонусов «со съёмочной площадки». Но, увы, «Я тоже хочу» стал прощальным фильмом прославленного режиссёра, поэтому кадры со съёмочной площадки приобрели особую ценность.Любовь Аркус продолжила собирать материал, в итоге получилось полноценное документальное кино о самом Балабанове и о временном промежутке, в котором ему довелось творить.На премьерном показе картины «Балабанов. Колокольня. Реквием» со зрителями пообщаются Любовь Аркус и главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.