Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продлили предупреждение о смоге. Информация об этом появилась на сайте ФБУ «Уральское УГМС».
До конца недели в области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 4 декабря с 20.00.
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