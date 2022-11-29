Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлили предупреждение о смоге. Информация об этом появилась на сайте ФБУ «Уральское УГМС».До конца недели в области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 4 декабря с 20.00.