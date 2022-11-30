В Екатеринбурге появился посвященный борьбе со СПИДом арт-объект

15.58 Четверг, 1 декабря 2022
Общество
Фото: организаторы паблик-арт-программы «ЧО»


Во Всемирный день борьбы со СПИДом, 1 декабря, в центре Екатеринбурга появилось панно от художниц Галины Беловой и Риты Хаак «Навсегда».

Арт-объект создан в рамках третьего сезона паблик-арт-программы «ЧО». Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля, данная композиция напомнит екатеринбуржцам о болезни, которая до сих пор остается табуированной. Соавторами работали стали горожане, живущими с открытым ВИЧ-статусом. Своими руками они сделали памятные таблички с именами умерших из-за этого диагноза близких.

– Моя идея была в том, чтобы создать работу про жизнь и память. Я решила отразить эти смыслы через природные элементы. Все мы появляемся на этот свет, умираем, что неизбежно. Мы – есть цикл жизни. После смерти человек может стать частью природы, превратившись в воздух, воду или цветы. Мы есть всегда, везде и повсюду и связаны друг с другом невидимыми нитями, – говорит художница и автор идеи Галина Белова.



Фото: организаторы паблик-арт-программы «ЧО»


Панно представляет собой объемную многосоставную композицию. Большая часть элементов сделана из глины, в том числе и глиняные таблички, созданные горожанами. Весной они проходили мастер-классы в Ельцин-центре и стали полноправными участниками работы.

– Еще один важный смысл, который несет наша работа – не нужно бояться смерти. Нужно бояться потерять человечность. Тема СПИДа все еще сложная и очень болезненная для нашего общества. Хочется, чтобы визуальная красота объекта привлекла зрителей, и как можно больше людей узнали об этом диагнозе. Потому что незнание и невежество рождает страх и жестокость по отношению к людям с ВИЧ-статусом, – поделилась художница Рита Хаак.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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