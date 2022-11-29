В Свердловской области выявили 305 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 305 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 554 415 случаев COVID-19.Госпитализировали 53 пациентов. В связи с выздоровлением выписаны 399 человек. Всего вылечились 539 658 свердловчан.От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 883.