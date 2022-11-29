В Свердловской области выявили 305 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 305 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 554 415 случаев COVID-19.
Госпитализировали 53 пациентов. В связи с выздоровлением выписаны 399 человек. Всего вылечились 539 658 свердловчан.
От коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 883.
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29 ноября 2022
29 ноября 2022