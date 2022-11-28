Протяженность Новокольцовского маршрута наземного метро в Екатеринбурге составит 31 км

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Протяженность первого маршрута наземного метро в Екатеринбурге составит 31 километр. Речь идет о Новокольцовском маршруте, который соединит ж/д вокзал уральской столицы и аэропорт Кольцово.Как пишет ТАСС со ссылкой на вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова, для запуска маршрута построят 7,4 километра ж/д пути. На маршруте будет 15 остановок, в том числе ж/д вокзал, «Екатеринбург Экспо» и гипермаркет «Сима-ленд».Напомним, что летом 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников подписали трехстороннее соглашение о создании Новокольцовского маршрута наземного метро.