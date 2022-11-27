В Свердловской области вновь похолодает
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области и Екатеринбурге с приходом декабря похолодает. Температура днем будет в районе -17°С.
В четверг, 1 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туман. Ночью -16…-21°С, при прояснении до -26°С. Днем -13…-18°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -16…-18°С, днем -13…-15°С. Ветер неустойчивый слабый.
В пятницу, 2 декабря, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -23…-28°С, днем -17…-22°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -24…-26°С, днем -18…-20°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 3 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -24…-29°С, при натекании облачности до -19°С. Днем -14…-19°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -24…-26°С, днем -14…-16°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На следующей неделе в Свердловской области станет теплее
27 ноября 2022
27 ноября 2022
Выходные в Свердловской области будут холодными
25 ноября 2022
25 ноября 2022
На Свердловскую область надвигаются морозы
21 ноября 2022
21 ноября 2022