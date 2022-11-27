В Свердловской области вновь похолодает

17.53 Среда, 30 ноября 2022
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг


В Свердловской области и Екатеринбурге с приходом декабря похолодает. Температура днем будет в районе -17°С.

В четверг, 1 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туман. Ночью -16…-21°С, при прояснении до -26°С. Днем -13…-18°С. Ветер неустойчивый слабый.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -16…-18°С, днем -13…-15°С. Ветер неустойчивый слабый.

В пятницу, 2 декабря, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -23…-28°С, днем -17…-22°С. Ветер неустойчивый слабый.

В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -24…-26°С, днем -18…-20°С. Ветер неустойчивый слабый.

В субботу, 3 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -24…-29°С, при натекании облачности до -19°С. Днем -14…-19°С. Ветер неустойчивый слабый.

В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -24…-26°С, днем -14…-16°С. Ветер неустойчивый слабый.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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16:22 После инцидента в детском саду в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
15:56 В аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира с огромной золотой цепью
15:21 В Серове экс-инспектор ГИБДД обвиняется во взяточничестве
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